Инвесторы отказались покупать украинские гособлигации. Минфин провел провальный аукцион

По результатам аукциона 15 февраля министерству финансов удалось разместить гособлигаций (ОВГЗ) всего на 66 млн грн, что в сотни раз меньше, чем традиционно министерство привлекает на подобных аукционах. Результаты аукциона Минфин опубликовал на своей Facebook странице.

На прошлой неделе министерство привлекло 2 млрд грн в госбюджет на аукционах по размещению ОВГЗ.

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На последнем аукционе Минфин предложил инвесторам два выпуска ценных бумаг в национальной валюте. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций – 6 месяцев и 1 год.

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 11,60%, 1-летних – 11,93%.

Инвесторы выкупили 6-месячные гособлигации на 55 млн, 1- летние – на 11 млн грн.

7 декабря 2021 года министерство финансов по результатам аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в госбюджет 16,67 млрд гривен.

По состоянию на конец 2021 года вклады физлиц в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) выросли до исторического максимума в 24 млрд грн во всех валютах.

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Роман Брыль

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