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Инвесторы отказались покупать украинские гособлигации. Минфин провел провальный аукцион

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 19:45
Инвесторы отказались покупать украинские гособлигации. Минфин провел провальный аукцион - Фото
Фото: depositphotos.com

По результатам аукциона 15 февраля министерству финансов удалось разместить гособлигаций (ОВГЗ) всего на 66 млн грн, что в сотни раз меньше, чем традиционно министерство привлекает на подобных аукционах. Результаты аукциона Минфин опубликовал на своей Facebook странице.  

На прошлой неделе министерство привлекло 2 млрд грн в госбюджет на аукционах по размещению ОВГЗ. 

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На последнем аукционе Минфин предложил инвесторам два выпуска ценных бумаг в национальной валюте. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций – 6 месяцев и 1 год. 

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 11,60%, 1-летних – 11,93%. 

Инвесторы выкупили 6-месячные гособлигации на 55 млн, 1- летние – на 11 млн грн. 

Инвесторы отказались покупать украинские гособлигации. Минфин провел провальный аукцион

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Роман Брыль
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Минфин ОВГЗ гривневые овгз
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