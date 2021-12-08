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Минфин привлек в госбюджет 16,7 млрд грн от размещения ОВГЗ

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 13:24
Минфин привлек в госбюджет 16,7 млрд грн от размещения ОВГЗ - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов 7 декабря по результатам аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в госбюджет 16,67 млрд гривень в эквиваленте, что больше по сравнению с 12,74 млрд гривень в прошлый раз. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Инвесторам было предложено шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте и два выпуска в иностранной валюте. Всего от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет привлечено 8,4 млрд грн.

- 14,88 млн грн под 12,85% с погашением 30 октября 2024; 

- 515,8 млн грн под 12,64% с погашением 1 ноября 2023 года;

- 486,87 млн грн под 11,79% с погашением 19 апреля 2023;

- 2,72 млрд грн под 11,7% с погашением 14 декабря 2022;

- 3,56 млрд грн под 11,49% с погашением 26 августа 2022;

- 1,1 млрд грн под 10,7% с погашением 29 июня 2022 года.

Объем поступлений в бюджет удалось увеличить благодаря размещению краткосрочных обязательств, номинированных в иностранной валюте: почти $261 млн на шесть месяцев под 3,5% и 36,5 млн евро на три месяца под 1,75%

  • 9 ноября Минфин по результатам аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 11,7 млрд грн в эквиваленте.
  • 30 ноября во время аукциона по продаже ОВГЗ Минфин увеличил объем привлеченных средств до 12,74 млрд грн, благодаря повышению ставок по ним.
  • Глава совета НБУ сообщил, что вклады физлиц в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) выросли до исторического максимума в 24 млрд грн во всех валютах. 

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Наталия Фреик
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