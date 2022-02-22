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Инвесторы поверили в Украину: купили гособлигаций на 3,5 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 19:29
Инвесторы поверили в Украину: купили гособлигаций на 3,5 млрд грн - Фото
Фото:depositphotos.com

Министерство финансов на аукционах ОВГЗ предложило инвесторам пять выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте на общую сумму 3,48 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. 

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне – 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года и 4 года. Срок обращения облигаций, предложенных в евро, составил 3 месяца. 

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Наибольший спрос был сосредоточен на 3-месячных ОВГЗ в гривне, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 2,9 млрд. гривен. 

Средневзвешенные ставки по всем ценным бумагам, кроме 3-месячных ОВГЗ в гривне, остались прежними. Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 11,6%, 1-летних – 11,93%, 1,5-летних – 12%, 2-летних – 13%, а 4-летних – 13,09%. 

В свою очередь от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 7,2 млн евро. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ, номинированных в евро, составила 1,75%. 

  • По состоянию на конец 2021 года вклады физлиц в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) выросли до исторического максимума в 24 млрд грн во всех валютах. 
  • 15 февраля по результатам аукциона министерству финансов удалось разместить ОВГЗ всего на 66 млн грн, что в сотни раз меньше, чем традиционно министерство привлекает на подобных аукционах.  

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Роман Брыль
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Минфин ОВГЗ евробонды в евро гособлигации
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