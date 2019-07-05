Инвесторы вложили в украинские гособлигации рекордных 60 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в собственности иностранных инвесторов на 4 июля достиг рекордных 60,12 млрд грн, увеличившись на 2,71 млрд грн по сравнению с итогами прошедшего 2 июля первичного аукциона. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, весь прирост обеспечили гривневые бумаги – 3,91 млн грн, которых теперь в портфеле нерезидентов 58,21 млрд грн.

В целом, по подсчетам регулятора, объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации, по сравнению с началом года, вырос на 53,77 млрд грн, или в 9,5 раза.

Как ранее сообщалось, 2 июля Минфин привлек 8,04 млрд грн за продажи гривневых бумаг.

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По данным Минфина, за первые полгода от размещения ОВГЗ на финасирование госбюджета привлечено 185,6 млрд грн, тогда как за аналогичных период прошлого года – 84,1 млрд грн.

В частности в этом году было выпущено ОВГЗ в гривне на120,2 млрд грн, в долларах на $2,2 млрд и в евро на 200 млн евро.