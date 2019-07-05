Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ГПУ просит суд арестовать имущество Ющенко
05.07.2019, 12:55

Инвесторы вложили в украинские гособлигации рекордных 60 млрд грн

Инвесторы вложили в украинские гособлигации рекордных 60 млрд грн

По данным НБУ, нерезиденты увеличили покупку украинских гособлигаций в 9,5 раз

Портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в собственности иностранных инвесторов на 4 июля достиг рекордных 60,12 млрд грн, увеличившись на 2,71 млрд грн по сравнению с итогами прошедшего 2 июля первичного аукциона. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, весь прирост обеспечили гривневые бумаги – 3,91 млн грн, которых теперь в портфеле нерезидентов 58,21 млрд грн.

В целом, по подсчетам регулятора, объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации, по сравнению с началом года, вырос на 53,77 млрд грн, или в 9,5 раза.

Как ранее сообщалось, 2 июля Минфин привлек 8,04 млрд грн за продажи гривневых бумаг.

Читайте также: От них зависит гривня. Как иностранцы удерживают "доллар по 26"

По данным Минфина, за первые полгода от размещения ОВГЗ на финасирование госбюджета привлечено 185,6 млрд грн, тогда как за аналогичных период прошлого года – 84,1 млрд грн.

В частности в этом году было выпущено ОВГЗ в гривне на120,2 млрд грн, в долларах на $2,2 млрд и в евро на 200 млн евро.

Отправить:
Распечатать:
Теги: размещение овгз, украинские гособлигации
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 