Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 8 млрд грн

Министерство финансов разместило 2 июля облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 8,04 млрд грн, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин снизил уровень доходности почти по всем инструментам и привлек 8,04 млрд грн", - говорится в сообщении.

При этом ставка доходности ОВГЗ за три и шесть месяцев снизилась на 31 базисный пункт до 17,44% и 17,94% соответственно, отметили в министерстве.

25 июня Минфин привлек в бюджет более 7 млрд грн от размещения ОВГЗ, 18 июня - почти 8 млрд грн.

За пять месяцев 2019 года иностранцы вложили в украинские облигации более 51 млрд грн.

11 июня Минфин впервые выпустил долгосрочные ОВГЗ с шестилетним сроком обращения. Сумма привлеченных средств от шестилетних ОВГЗ составила 3,42 млрд грн.