Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.07.2019, 08:22

Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 8 млрд грн

Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 8 млрд грн

Министерство финансов разместило гособлигаций на 8 млрд грн

Министерство финансов разместило 2 июля облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 8,04 млрд грн, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин снизил уровень доходности почти по всем инструментам и привлек 8,04 млрд грн", - говорится в сообщении.

При этом ставка доходности ОВГЗ за три и шесть месяцев снизилась на 31 базисный пункт до 17,44% и 17,94% соответственно, отметили в министерстве.

25 июня Минфин привлек в бюджет более 7 млрд грн от размещения ОВГЗ, 18 июня - почти 8 млрд грн.

За пять месяцев 2019 года иностранцы вложили в украинские облигации более 51 млрд грн.

11 июня Минфин впервые выпустил долгосрочные ОВГЗ с шестилетним сроком обращения. Сумма привлеченных средств от шестилетних ОВГЗ составила 3,42 млрд грн.

Отправить:
Распечатать:
Теги: госбюджет, Минфин, гособлигации, ОВГЗ, размещение овгз
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 