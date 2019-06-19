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19.06.2019, 11:53

Минфин одолжил на внутреннем рынке почти 8 млрд грн

Минфин одолжил на внутреннем рынке почти 8 млрд грн

Министерство финансов разместило гособлигаций на 7,9 млрд грн

Министерство финансов 18 июня на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет в гривневом эквиваленте 7,9 млрд грн.

Как сообщается на сайте министерства, в госбюджет привлекли 1,9 млрд грн, $100,2 млн и 112,7 млн евро. 

По данным министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 119, 168, 357 и 784 дня с доходностью 17,85%, 18,35%, 18,45% и 17,95% годовых, соответственно. 

Средства в долларах привлечены на 288, 329 и 715 дней с доходностью 7,25%, 7,25% и 7,75% годовых.

Средства в евро привлечены на 161 день с доходностью 4,6% годовых. 

Ранее Минфин сообщил о расширении географии инвесторов в украинские ценные бумаги. По данным министерства, еврооблигации на 1 млрд евро, которые были выпущены под 6,75% в первой половине июня, купили больше 200 инвестфондов из 25 стран.

Напомним, в начале июня Кабмин утвердил стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы

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Теги: гособлигации, размещение овгз
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