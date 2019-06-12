Минфин впервые разместил шестилетние ОВГЗ

Министерство финансов 11 июня впервые выпустило долгосрочные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с шестилетним сроком обращения, сообщает пресс-служба ведомства.

Сумма привлеченных средств от шестилетних ОВГЗ составила 3,42 млрд грн. В целом 11 июня в госбюджет было привлечено 6,6 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Ставка составила 15,85% годовых.

"Минфин постепенно движется в сторону увеличения сроков погашения государственных облигаций, удлиняя сроки обращения до 2, 3, 5 и 6-летних ОВГЗ в гривне, тем самым увеличивая долю государственного долга в национальной валюте, что предусмотрено Среднесрочной стратегией управления госдолгом на 2019-2022 годы", - сказано в сообщении министерства.

Согласно данным министерства об итогах аукциона, еще 464,56 млн грн принесла продажа облигаций со сроком обращения 84 дня под 17,95% годовых, 459,54 млн грн - ОВГЗ на 175 дней под 18,36%, 745, 93 млн грн - годичных облигаций под 18,45%.

Кроме того, были размещены двухлетние ОВГЗ на 1,39 млрд грн под 17,95%.

В то же время аукционы по размещению валютных ценных бумаг принесли всего $3,72 млн по бумагам со сроком обращения 295 дней и $668 590 по бумагам на 491 день под 7,25%.

Накануне в Минфине анонсировали выпуск долгосрочных еврооблигаций сроком обращения 7 лет, номинированных в евро. Несмотря на политическую неопределенность внутри страны, у правительства есть шанс провести одно из самых дешевых привлечений долга за последние годы, говорят опрошенные LIGA.net финансисты. Аналитики ожидают объем размещения около 1 млрд евро по ставке около 7% годовых.

Подробнее читайте: За миллиардом. Почему Минфин поехал брать в долг именно сейчас