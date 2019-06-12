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12.06.2019, 08:27

Минфин впервые разместил шестилетние ОВГЗ

Минфин впервые разместил шестилетние ОВГЗ

Сумма привлеченных средств от шестилетних ОВГЗ составила 3,42 млрд грн

Министерство финансов 11 июня впервые выпустило долгосрочные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с шестилетним сроком обращения, сообщает пресс-служба ведомства.

Сумма привлеченных средств от шестилетних ОВГЗ составила 3,42 млрд грн. В целом 11 июня в госбюджет было привлечено 6,6 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Ставка составила 15,85% годовых.

"Минфин постепенно движется в сторону увеличения сроков погашения государственных облигаций, удлиняя сроки обращения до 2, 3, 5 и 6-летних ОВГЗ в гривне, тем самым увеличивая долю государственного долга в национальной валюте, что предусмотрено Среднесрочной стратегией управления госдолгом на 2019-2022 годы", - сказано в сообщении министерства.

Согласно данным министерства об итогах аукциона, еще 464,56 млн грн принесла продажа облигаций со сроком обращения 84 дня под 17,95% годовых, 459,54 млн грн - ОВГЗ на 175 дней под 18,36%, 745, 93 млн грн - годичных облигаций под 18,45%.

Кроме того, были размещены двухлетние ОВГЗ на 1,39 млрд грн под 17,95%.

В то же время аукционы по размещению валютных ценных бумаг принесли всего $3,72 млн по бумагам со сроком обращения 295 дней и $668 590 по бумагам на 491 день под 7,25%.

Накануне в Минфине анонсировали выпуск долгосрочных еврооблигаций сроком обращения 7 лет, номинированных в евро. Несмотря на политическую неопределенность внутри страны, у правительства есть шанс провести одно из самых дешевых привлечений долга за последние годы, говорят опрошенные LIGA.net финансисты. Аналитики ожидают объем размещения около 1 млрд евро по ставке около 7% годовых.

Подробнее читайте: За миллиардом. Почему Минфин поехал брать в долг именно сейчас

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Теги: Минфин, гособлигации, ОВГЗ
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