Минфин привлек более 7 млрд грн от размещения ОВГЗ

По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), 25 июня в Министерство финансов Украины привлекло в бюджет 7,5 млрд грн. Об этом сообщает в Facebook сообщает пресс-служба Минфина.

Как говорится в сообщении, в эту сумму входят 4,4 млрд грн по долгосрочным ОВГЗ сроком обращения шесть лет.

По данным Минфина, ставка составляла 15,85% годовых.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2019 года иностранцы вложили в украинские облигации более 51 млрд грн.

11 июня Минфин впервые выпустил долгосрочные ОВГЗ с шестилетним сроком обращения. Сумма привлеченных средств от шестилетних ОВГЗ составила 3,42 млрд грн.