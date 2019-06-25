Иностранные инвестиции в украинские ОВГЗ выросли в 8 раз

С начала года инвестиции нерезидентов в украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) выросли в восемь раз и сейчас превышают 51 млрд грн. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Аналитики предполагают, что присоединение Украины к Clearstream и неплохая ситуация в финансовой сфере существенно изменили ситуацию и теперь это - new normal", - говорится в сообщении.

Об этом также говорилось 24 июня в штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), где состоялась конференция "Подключение Украины к Clearstream - что это значит для международных инвесторов", соорганизаторами которой выступали группа ICU и ЕБРР.

"Clearstream обеспечивает иностранным инвесторам простой доступ на украинский рынок. Это один из ключевых приоритетов для нас. Международные инвесторы выигрывают от условий долгосрочного финансирования и вносят свой вклад в успех Украины вместе с украинскими. Мы остаемся сторонниками ускорения реформ, которые не только помогут обеспечить большую ликвидность на рынке, но и уменьшат потребность государства в валютном финансировании и снизят валютные риски", - подчеркнула во время выступления министр финансов Украины Оксана Маркарова.

14 июня Нацбанк разрешил нерезидентам брать кредиты в гривне и заключать форварды для инвестирования в ОВГЗ.

11 июня Министерство финансов впервые выпустило долгосрочные ОВГЗ с шестилетним сроком обращения. Сумма привлеченных средств составила 3,42 млрд грн. В целом 11 июня в госбюджет было привлечено 6,6 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Ставка составила 15,85% годовых.

27 мая был запущен "линк" между НБУ и международным депозитарием ценных бумаг Clearstream, что упрощает доступ иностранным инвесторам к украинским гособлигациям.

Ожидается, что первичные размещения ОВГЗ Украины до конца второго квартала переместятся на международные торговые платформы Bloomberg и Refinitiv, а вторичный рынок будет сосредоточен на международной торговой платформе до конца года.