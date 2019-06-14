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14.06.2019, 09:20

НБУ упростил иностранным инвесторам покупку ОВГЗ

НБУ упростил иностранным инвесторам покупку ОВГЗ

Нацбанк разрешил нерезидентам брать кредиты в гривне и заключать форварды для инвестирования в ОВГЗ

С 14 июня украинские банки могут предоставлять иностранным компаниям и банкам гривневые кредиты для приобретения ими облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а также проводить операции на условиях форвард и своп на срок, не превышающий 14 рабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Недавний запуск "линка" с международным депозитарием Clearstream устранил технические препятствия для притока иностранных инвестиций в государственные облигации. Разрешение банкам финансировать такие операции в гривне дает инвесторам возможность лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке. Это будет усиливать их интерес к украинскому рынку ", - отметил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.

Кроме этого, в НБУ уточняют, что субъекты хозяйствования могут рассчитываться по торговым внешнеэкономическим договорам как валютными, так и гривневым платежными карточками, если операция не превышает 150 000 грн.

Эти изменения утверждены постановлением НБУ "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" №77 от 13 июня 2019 года.

Напомним, 11 июня Министерство финансов впервые выпустило долгосрочные ОВГЗ с шестилетним сроком обращенияСумма привлеченных средств составила 3,42 млрд грн. В целом 11 июня в госбюджет было привлечено 6,6 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Ставка составила 15,85% годовых.

27 мая был запущен "линк" между НБУ и международным депозитарием ценных бумаг Clearstream, что упрощает доступ иностранным инвесторам к украинским гособлигациям.

Ожидается, что первичные размещения ОВГЗ Украины до конца второго квартала переместятся на международные торговые платформы Bloomberg и Refinitiv, а вторичный рынок будет сосредоточен на международной торговой платформе до конца года.

На 31 мая количество ОВГЗ в собственности нерезидентов уменьшилось на 41 млн грн, до 42,224 млрд грн. В целом, с начала года портфель нерезидентов вырос в 6,66 раза.

На 31 мая в собственности НБУ находится ОВГЗ на 337,01 млрд грн, в собственности банков - 362,64 млрд грн, юрлиц - 25,86 млрд грн, физлиц - 9,5 млрд грн.

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Теги: clearstream, НБУ, ОВГЗ, нерезиденты
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