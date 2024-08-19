Испания показала, как облагать налогом богатых. В мировом масштабе это триллионы долларов

Фото: EPA

Британская правозащитная группа Tax Justice Network подсчитала, что налог на богатство по испанскому примеру способен дополнительно принести странам мира более $2 трлн. Об этом сообщается на ее сайте.

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Правительство Испании под руководством социалиста Педро Санчеса в конце 2022 года ввело временный солидарный налог на богатство, действующий в 2023-м и 2024 годах, из чистого состояния лиц более 3 млн евро. Он касается примерно 0,5% самых богатых домохозяйств страны.

Tax Justice Network считает, что применение подобного налога к 0,5% богатейших домохозяйств во всем мире с аналогичными ставками от 1,7% до 3,5% позволит получить около $2,1 трлн. Например, только в Великобритании речь идет о $31 млрд в год.

"Бытует мнение, что миллиардеры зарабатывают, как и все, только больше, потому что лучше в этом. Это ерунда. Невозможно заработать миллиард долларов. Среднестатистическому американскому рабочему пришлось бы работать в 13 раз дольше, чем существует человечество, чтобы заработать столько же, сколько сегодня имеет самый богатый человек мира. Миллиардерами делают не зарплаты, а дивиденды и рента. Но мы облагаем налогом дивиденды и ренту гораздо меньше, чем зарплаты, и это дестабилизирует модель зарплат, на которой базируется наша экономика", — говорится в заявлении Tax Justice Network.

В среднем по миру 0,5% богатейшего населения владеет четвертью богатств страны, тогда как на 50% более бедного населения приходится лишь 3% богатств.

Организация не считает, что богачи начнут массово уезжать в другие страны в случае введения такого налога.

Изменения в налогообложении богатых в Норвегии, Швеции и Дании привели к переезду только 0,01% самых богатых людей, а пересмотр выгодного для богачей налогового режима non-dom в Великобритании привел к миграции на уровне 0,02%.