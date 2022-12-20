UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Италия прекращает обмен наличных гривен украинцев на евро

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 13:21
Италия прекращает обмен наличных гривен украинцев на евро - Фото
Фото: depositphotos.com

В Италии с 21 декабря завершается программа обмена наличных гривен на евро в определенных итальянских банках. Завтра будет последний день, когда можно будет обменять деньги, сообщает пресс-служба Нацбанка. 

Программа обмена завершается из-за снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена. Всего по состоянию на 16 декабря за период действия соглашения украинцы обменяли на евро в Италии более 10 млн грн. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Программа обмена была начата на основе соглашения, заключенного между Национальным банком Украины и Банком Италии.  

Соглашение дало возможность украинцам, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находились в Италии, обменять наличную гривню на евро для своих нужд. 

Подобные программы уже завершились в Польше, Германии, Швеции, Швейцарии, Литве, Мальте, а также в Нидерландах, Бельгии и Латвии. 

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк обмен валют гривня италия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 