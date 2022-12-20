Италия прекращает обмен наличных гривен украинцев на евро

В Италии с 21 декабря завершается программа обмена наличных гривен на евро в определенных итальянских банках. Завтра будет последний день, когда можно будет обменять деньги, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Программа обмена завершается из-за снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена. Всего по состоянию на 16 декабря за период действия соглашения украинцы обменяли на евро в Италии более 10 млн грн.

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Программа обмена была начата на основе соглашения, заключенного между Национальным банком Украины и Банком Италии.

Соглашение дало возможность украинцам, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находились в Италии, обменять наличную гривню на евро для своих нужд.

Подобные программы уже завершились в Польше, Германии, Швеции, Швейцарии, Литве, Мальте, а также в Нидерландах, Бельгии и Латвии.

5 декабря для украинцев закончилась программа обмена наличных гривен на евро в Литве.

7 декабря Бельгия, Нидерланды и Латвия прекратили обмен наличных гривен для украинцев.

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Роман Бриль

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