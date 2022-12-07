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Бельгия, Нидерланды и Латвия прекращают обмен наличных гривен для украинцев

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 17:19
Бельгия, Нидерланды и Латвия прекращают обмен наличных гривен для украинцев - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

В Бельгии, Нидерландах и Латвии с 9 декабря завершается действие программ обмена наличной гривни на евро в определенных банках и финучреждениях этих стран. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

Программы обмена завершаются из-за снижения количества и сумм таких обменных операций, объясняют в Нацбанке. 

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По состоянию на 6 декабря 2022 за период действия соглашений украинцы обменяли на евро в Нидерландах – почти 29,7 млн грн, Бельгии – почти 10 млн грн и Латвии – 3 млн грн. 

В НБУ напоминают, что программы обмена были начаты на основе соглашений, заключенных между Национальным банком Украины, Центральным банком Нидерландов, Национальным банком Бельгии и Банком Латвии. 

Такие соглашения дали возможность нашим гражданам, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находились в этих странах, обменять наличную гривну для личных потребностей. 

Подобные программы уже завершились в Польше, Германии, Швеции, Швейцарии, Литве и на Мальте. 

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Роман Бриль
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