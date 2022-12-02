Для украинцев заканчивается программа обмена наличных гривен на евро в Литве — НБУ

С 5 декабря завершается действие программы по обмену наличной гривни на евро в определенных литовских банках. Это последний день, когда можно обменять деньги, предупреждает пресс-служба НБУ.

Программа обмена завершается из-за существенного снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена.

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По состоянию на 29 ноября 2022 года за период действия соглашения украинцы обменяли на евро в Литве более 400 000 грн.

В НБУ напоминают, что программа обмена была начата на основе соглашения, заключенного между Национальным банком Украины и Банком Литвы.

Она дала возможность нашим гражданам, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находились в Литве, обменять наличную гривню для своих нужд.

Подобные программы завершились уже в Польше, Германии, Швеции и Швейцарии.

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Роман Бриль

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