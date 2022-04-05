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Из списка миллиардеров Forbes выпало 34 российских олигарха. Потеряли $264 млрд

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 15:08
Из списка миллиардеров Forbes выпало 34 российских олигарха. Потеряли $264 млрд - Фото
Илон Маск - самый богатый человек в мире (Фото: ЕРА)

Совокупное состояние российских олигархов сократилось за год на $264 млрд до $320 млрд. Об этом свидетельствуют данные ежегодного рейтинга миллиардеров американского издания Forbes.  

Всего в списке миллиардеров остается 84 представителя РФ, что на 34 меньше, чем в 2021 году. 

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Сокращение численности российских миллиардеров вызвано действиями санкций из-за военного вторжения РФ в Украину, падением стоимости акций российских компаний и обесцениванием рубля, уточняют в Forbes.  

РФ стала второй страной в мире по количеству выбывших миллиардеров из списка Forbes. На первом месте Китай – минус 87 миллиардеров за год. 

Всего Forbes насчитал 2668 миллиардеров по всему миру (худший показатель с 2009 года), что на 329 меньше, чем в прошлом году.  

Их совокупное состояние сократилось на $400 млрд до $12,7 трлн. 

Возглавил рейтинг миллиардеров Forbes Илон Маск с размером личного состояния $219 млрд. 

В топ-10 самых богатых людей планеты также вошли: Джефф Безос ($171 млрд), Бернар Арно ($158 млрд), Билл Гейтс ($129 млрд), Уоррен Баффетт ($118 млрд), Ларри Пейдж ($111 млрд), Сергей Брин ($107 млрд), Ларри Эллисон ($107 млрд), Стив Балмер ($91,4 млрд), Мукеш Амбани ($90,7 млрд).  

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Роман Брыль
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