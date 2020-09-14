Жить в долг. Минфин раскритиковали за дефицит госбюджета в 6%

Дефицит госбюджета в 2021 году может составить 6% ВВП, что является одним из самых высоких показателей за последние годы. Об этом сообщается на Facebook-странице Центра экономической стратегии.

"Заместитель министра финансов Роман Ермоличев заявил, что правительство планирует дефицит госбюджета на уровне 6% ВВП в 2021 году, 4,5% – в 2022 году и 3% – в 2023 году. И это после рекордных с 2014 года 7,5% ВВП, запланированных на этот год", – отмечается в сообщении.

Для покрытия значительного дефицита в 2021 году Минфину придется осуществлять крупные заимствования.

Однако поскольку власти не спешат выполнять обязательства перед МВФ и Евросоюзом для получения их дешевых кредитов, финансировать дефицит придется преимущественно за счет заимствований на внутреннем рынке.

Минфин привлекает средства на внутреннем рынке путем размещения гособлигаций. И чем больше потребность в средствах, тем более высокие ставки по гособлигациям будут предлагаться Министерством финансов.

В ходе последних аукционов по размещению таких долговых бумаг доходность трехлетних облигаций составляла 10,5% годовых.

"При этом учетная ставка Национального банка составляет рекордно низкие 6%...Остаются внутренние заимствования, то есть еще большие проценты по ОВГЗ, которые будет платить Минфин. Зачем тогда врать о дешевых кредитах для бизнеса или ипотеку?", – отмечается в сообщении.

Утром 14 сентября Кабмин на внеочередном заседании одобрил проект закона "О государственном бюджете на 2021 год" и передал документ в Верховную Раду (в соответствии с графиком бюджетного процесса, до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение парламента).

Минфин пока официально не обнародовал основные бюджетные показатели. По данным СМИ, доходы госбюджета-2021 планируются в объеме 1,071 трлн грн, расходы – 1,331 трлн грн, предельный дефицит – 270,35 млрд грн.

Центр экономической стратегии – это неправительственный исследовательский центр по вопросам экономической политики, основанный в мае 2015 года. Центр осуществляет анализ наиболее важных аспектов государственной экономической политики.

В апреле нынешнего года Верховная Рада внесла антикризисные изменения в госбюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти втрое – до 298,4 млрд грн, или 7,5% от ВВП.

В августе в Кабмине сообщили о том, что в госбюджете на 2020 год нет никакой "дыры", а есть плановый дефицит в размере 7,5% ВВП (около 300 млрд грн).

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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