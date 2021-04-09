JPMorgan может включить Украину во влиятельный индекс госооблигаций

Крупный инвестиционный банк JPMorgan внес Украину в список Index Watch Positive. Это предусматривает возможность включения украинских облигаций во влиятельный индекс J.P. Morgan Government Bond Index – Emerging Markets (GBI-EM), сообщает Интерфакс-Украина.

Включить Украину в индекс могут уже через полгода. Для этого необходимо улучшение ликвидности облигаций и более свободный доступ инвесторов к рынку ОВГЗ. Именно доступность рынка считается главным критерием для включения в индекс.

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Доля украинский ОВГЗ в самой популярной версии индекса (GBI-EM Global Diversified) может составить около 0,12% от всех облигаций.

Пока в индекс могут внести только один выпуск высокодоходных ОВГЗ на сумму 41,08 млрд грн с погашением в феврале 2025-го. Также рассматривают возможность включения Украины в более профильные индексы. В частности, доля украинских ценных бумаг в индексе JESG GBI-EM может составить 0,12%, в GBI-EM Div – 0,22%, а в GBI-AGG Div. – 0,02%.

В индекс могут включить и египетские ценные бумаги. Их доля в популярном индексе GBI-EM GD может составить 1,8%.

Уполномоченный Кабмина по вопросам госдолга Юрий Буца заявлял в интервью агентству, что вхождение в индексы GBI-EM может увеличить до нескольких сот миллионов долларов спрос от индексных фондов.

Государственные облигации – Индекс развивающихся рынков (GBI-EM) – первый глобальный индекс развивающихся рынков, запущенный в 2005 году. Он используется инвесторами для отслеживания показателей облигаций развивающихся стран в местной валюте с целью инвестирования. Самая популярная версия индекса GBI-EM Global Diversified охватывает 16 стран: Бразилия, Чили, Колумбия, Перу, Китай, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Тайланд, Мексика, Нигерия, Польша, Румыния, Россия, Южная Африка, Турция.

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Александр Мясищев

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