JPMorgan может включить Украину во влиятельный индекс госооблигаций
Крупный инвестиционный банк JPMorgan внес Украину в список Index Watch Positive. Это предусматривает возможность включения украинских облигаций во влиятельный индекс J.P. Morgan Government Bond Index – Emerging Markets (GBI-EM), сообщает Интерфакс-Украина.
Включить Украину в индекс могут уже через полгода. Для этого необходимо улучшение ликвидности облигаций и более свободный доступ инвесторов к рынку ОВГЗ. Именно доступность рынка считается главным критерием для включения в индекс.
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Доля украинский ОВГЗ в самой популярной версии индекса (GBI-EM Global Diversified) может составить около 0,12% от всех облигаций.
Пока в индекс могут внести только один выпуск высокодоходных ОВГЗ на сумму 41,08 млрд грн с погашением в феврале 2025-го. Также рассматривают возможность включения Украины в более профильные индексы. В частности, доля украинских ценных бумаг в индексе JESG GBI-EM может составить 0,12%, в GBI-EM Div – 0,22%, а в GBI-AGG Div. – 0,02%.
В индекс могут включить и египетские ценные бумаги. Их доля в популярном индексе GBI-EM GD может составить 1,8%.
Уполномоченный Кабмина по вопросам госдолга Юрий Буца заявлял в интервью агентству, что вхождение в индексы GBI-EM может увеличить до нескольких сот миллионов долларов спрос от индексных фондов.
- В феврале 2021-го глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил, что доля иностранцев в украинских ОВГЗ превышает 100 млрд грн.
- 16 марта Министерство финансов привлекло в бюджет 14,3 млрд грн от размещения ОВГЗ.
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