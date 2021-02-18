Иностранцы увеличили долю в госдолге Украины до 100 млрд грн

Объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов впервые с июня 2020 года превысил 100 млрд грн. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин на своей Facebook странице.

В то же время, объем ОВГЗ в портфеле НБУ с начала года сократился на 2,5 млрд грн до 322,1 млрд грн, добавил Данилишин.

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С начала 2021 года министерство финансов разместило ОВГЗ на 48,8 млрд грн, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и составляет 11% от годового плана размещения государственных ценных бумаг на внутреннем рынке.

Стоимость государственных займов в гривне продолжает расти и по результатам двух аукционов февраля составила 11,72%, что превышает показатель января (11,29%) и февраля 2020 года (9,79%).

"Это свидетельствует о слабости монетарной трансмиссии в сегменте государственных ценных бумаг, что определяется низкой глубиной внутреннего рынка, которая в свою очередь, увеличивает риски инвестирования в эти финансовые инструменты и требует более высокой доходности", – объяснил глава Совета НБУ.

По его словам, отсутствие действенных шагов по усовершенствованию вторичного рынка государственных ценных бумаг усиливает риск "фискального вытеснения" и будет иметь негативные последствия для кредитования реальной экономики.

23 октября 2020 года в Украине появилась возможность торговать ОВГЗ онлайн в режиме реального времени.

15 декабря Министерство финансов провело аукционы по продаже девяти выпусков облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – семь в национальной валюте и два в иностранной – по итогам которых было привлечено рекордную сумму в 51,39 млрд грн.

29 декабря Богдан Данилишин сообщил, что украинские банки больше не могут покупать ОВГЗ без ущерба для экономики.

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Роман Брыль

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