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Украинские банки больше не могут покупать ОВГЗ без ущерба для экономики – глава Совета НБУ

29.12.2020, 14:46
Украинские банки больше не могут покупать ОВГЗ без ущерба для экономики – глава Совета НБУ - Фото
Богдан Данилишин (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

Доля банковского сектора в структуре собственников государственного долга достигла 52,4%, что является исторически наибольшим значением и превышает соответствующий показатель в других странах Европы. Об этом сообщил главаСовета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей Facebook странице. 

Украинские банки в 2020 году купили облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 174,3 млрд грн, уточнил глава Совета НБУ.

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Он добавил, что вложения в ОВГЗ приобретают доминирующую роль в структуре активов банков Украины. Доля ОВГЗ в структуре чистых активов банков на 1 ноября 2020 года достигла 25,7% (+3,3 п.п. с начала года), в том числе госбанков – 38,6% (+4 п.п), что усложняет дальнейшее увеличение портфелей ОВГЗ банками без нанесения ущерба для кредитования экономики.

"Дальнейшее стимулирование вложений банков в ОВГЗ будет иметь негативное влияние на доступность финансовых ресурсов для экономики и усложнит ее восстановление после коронакризиса", – написал Данилишин.

По мнению главы Совета, правительству и НБУ необходимо ускорить разработку и внедрения стратегии участия Национального банка в операциях на открытом рынке. Соответствующее решение было принято Советом НБУ на заседании 15 декабря 2020 года, добавил Данилишин.

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Роман Брыль
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ОВГЗ Национальный банк Украины государственный долг

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