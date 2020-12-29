Украинские банки больше не могут покупать ОВГЗ без ущерба для экономики – глава Совета НБУ

Доля банковского сектора в структуре собственников государственного долга достигла 52,4%, что является исторически наибольшим значением и превышает соответствующий показатель в других странах Европы. Об этом сообщил главаСовета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей Facebook странице.

Украинские банки в 2020 году купили облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 174,3 млрд грн, уточнил глава Совета НБУ.

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Он добавил, что вложения в ОВГЗ приобретают доминирующую роль в структуре активов банков Украины. Доля ОВГЗ в структуре чистых активов банков на 1 ноября 2020 года достигла 25,7% (+3,3 п.п. с начала года), в том числе госбанков – 38,6% (+4 п.п), что усложняет дальнейшее увеличение портфелей ОВГЗ банками без нанесения ущерба для кредитования экономики.

"Дальнейшее стимулирование вложений банков в ОВГЗ будет иметь негативное влияние на доступность финансовых ресурсов для экономики и усложнит ее восстановление после коронакризиса", – написал Данилишин.

По мнению главы Совета, правительству и НБУ необходимо ускорить разработку и внедрения стратегии участия Национального банка в операциях на открытом рынке. Соответствующее решение было принято Советом НБУ на заседании 15 декабря 2020 года, добавил Данилишин.

8 октября 2020 года глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что объем финансирования банками государственного долга за счет покупки облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) практически достиг максимально допустимого показателя.

23 октября в Украине появилась возможность торговать ОВГЗ онлайн в режиме реального времени.

15 декабря Министерство финансов провело аукционы по продаже девяти выпусков облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – семь в национальной валюте и два в иностранной – по итогам которых было привлечено рекордную сумму в 51,39 млрд грн.

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Роман Брыль

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