Минфин разместил облигаций еще на 14,3 млрд грн
Министерство финансов 16 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 14,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 14,3 млн грн", – говорится в сообщении.
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На аукционах ОВГЗ Минфин предложил инвесторам шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне – 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 6 лет, а в долларах США – 1 год.
От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 10,051 млрд грн. Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 8,33%, 1-летних – 10,74%, 1,5-летних – 11,08%, 2-летних – 11,80%, 3-летних – 12,05%, а 6-летних – 12,50%.
От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $ 154 млн. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах США составила 3,7%.
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