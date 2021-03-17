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Минфин разместил облигаций еще на 14,3 млрд грн

17.03.2021, 09:48
Минфин разместил облигаций еще на 14,3 млрд грн - Фото
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Министерство финансов 16 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 14,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 14,3 млн ​​грн", – говорится в сообщении.

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На аукционах ОВГЗ Минфин предложил инвесторам шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне – 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 6 лет, а в долларах США – 1 год.


От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 10,051 млрд грн. Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 8,33%, 1-летних – 10,74%, 1,5-летних – 11,08%, 2-летних – 11,80%, 3-летних – 12,05%, а 6-летних – 12,50%.

От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $ 154 млн. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах США составила 3,7%.

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Наталия Софиенко
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Минфин облигации гривневые овгз
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