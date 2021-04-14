JPMorgan ожидает более активный рост экономики и учетной ставки в Украине

Рост украинской экономики в 2021 году составит 5,6%, а учетная ставка вскоре вырастет НБУ до 7%. Такой прогноз дали аналитики инвесткомпании JPMorgan, сообщает Интерфакс-Украина.

"В 2021 году рост превысит 5% в основном за счет внутренних факторов, но также будет поддерживаться внешним спросом. По мере восстановления европейской и мировой экономики во второй половине 2021-го украинский экспорт должен увеличиться в объеме и способствовать росту", – считают в JPMorgan.

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В ближайшем будущем НБУ повысит учетную ставку до 7%, считают в JPMorgan. В 2021 показатель достигнет 7,5%, а в 2022 году – 9,5%. К III кварталу 2021 году инфляция ускорится до 9%.

В компании отметили положительные финансовые показатели Украины и рост розничных продаж по итогам IV квартала.

В 2021 году рост инвестиций в Украине составит 30% против падения в 24% в прошлом году.

В компании ожидают, что финансирование от МВФ Украина получит в III квартале, несмотря на медленное выполнение требований.

В JPMorgan отметили низкие темпы вакцинации в Украине. По их прогнозам, половину населения Украины к вакцинируют к середине 2022-го.

Учетная ставка – инструмент НБУ для влияния на ценность национальной валюты. Показатель определяет процентные ставки на межбанковском рынке, что влияет на стоимость кредитов и экономическую активность бизнеса и населения. Более низкая ставка означает более дешевую валюту, что стимулирует спрос и рост экономики. Рост ставки призван сдерживать спрос и рост цены. Решения НБУ по учетной ставке начинают влиять на инфляцию через девять месяцев.

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Александр Мясищев

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