"Слабый рост". Всемирный банк пересмотрел прогноз по ВВП Украины
Всемирный банк улучшил прогноз восстановления украинской экономики с 3% до 3,8% в 2021 году. Об этом говорится в новом отчете учреждения.
"В 2021 году ожидается лишь частичное восстановление роста ВВП на 3,8%, учитывая высокую неопределенность в развертывании вакцинации и медленных темпах структурных реформ, направленных на устранение препятствий для инвестиций и обеспечения макроэкономической устойчивости", – говорится в документе.
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Такой прогноз учитывает возможные временные локдауны в первой половине 2021-го из-за задержек с вакцинацией. Учитываются также положительные тренды в развитии сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Во Всемирном банке добавили, что "слабый рост" экономики Украины отмечался еще до пандемии.
Причиной были низкие уровни внутренних сбережений и инвестциий в основной капитал. Отмечается, что COVID-19 развернул государственную политику от проведения структурных реформ к реагированию на вспышку коронавируса.
Согласно прогнозу, в 2022 году рост ВВП Украины составит 3%. В 2023 году – 3,5%.
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- Согласно данным Всемирного банка, по итогам 2020-го экономика Украины сократилась на 5,5%.
- В январе 2021 года во Всемирном банке прогнозировали рост ВВП Украины не более чем на 3% за год.
- В инвесткомпании Dragon Capital ожидают роста ВВП Украины на 5,3%.
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