UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Слабый рост". Всемирный банк пересмотрел прогноз по ВВП Украины

31.03.2021, 11:05
Иллюстративное фото (Фото: EPA)

Всемирный банк улучшил прогноз восстановления украинской экономики с 3% до 3,8% в 2021 году. Об этом говорится в новом отчете учреждения.

"В 2021 году ожидается лишь частичное восстановление роста ВВП на 3,8%, учитывая высокую неопределенность в развертывании вакцинации и медленных темпах структурных реформ, направленных на устранение препятствий для инвестиций и обеспечения макроэкономической устойчивости", – говорится в документе.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Такой прогноз учитывает возможные временные локдауны в первой половине 2021-го из-за задержек с вакцинацией. Учитываются также положительные тренды в развитии сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Во Всемирном банке добавили, что "слабый рост" экономики Украины отмечался еще до пандемии.

Причиной были низкие уровни внутренних сбережений и инвестциий в основной капитал. Отмечается, что COVID-19 развернул государственную политику от проведения структурных реформ к реагированию на вспышку коронавируса.  

Согласно прогнозу, в 2022 году рост ВВП Украины составит 3%. В 2023 году – 3,5%.

Читайте также
"Без МВФ уже некомфортно". Глава Минфина Марченко о карантине, индексации пенсий и бюджете

Качественная аналитика от издания БУХГАЛТЕР & ЗАКОН: оцените удобство и скорость поиска необходимых вам материалов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Всемирный банк рост ввп рост экономики
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 