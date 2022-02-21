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JPMorgan прогнозирует девять повышений ставки ФРС подряд

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 12:12
JPMorgan прогнозирует девять повышений ставки ФРС подряд - Фото
JP Morgan (Фото: depositphotos.com)

Федеральная резервная система США повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов на девяти заседаниях подряд в попытке снизить инфляцию. Об этом говорится в прогнозе JPMorgan Chase & Co, пишет Bloomberg.

Инфляция в США в январе ускорилась до 7,5% в годовом исчислении, достигнув нового максимума за 40 лет.

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"Теперь мы больше не видим замедления по сравнению с почти рекордным темпом в прошлом квартале", — говорят аналитики.

Они считают, что может возникнуть "петля обратной связи" между сильным ростом, ценовым давлением и поведением частного сектора.

Это явление сохранится, даже если интенсивность текущего ценового давления в энергетическом секторе снизится, говорят эксперты.

Отчет экономистов JPMorgan Chase вышел после заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльза Эванса, который сказал, что нынешняя денежно-кредитная политика ошибочна и нуждается в существенной корректировке, поскольку инфляция ускорилась до 40-летнего максимума.

Goldman Sachs ждет от ФРС четырех подъемов ставки в этом году, пишет Bloomberg. Рост ставки ожидается в марте, июне, сентябре и декабре. Ужесточение монетарной политики связано с высокими темпами инфляции и ситуацией на рынке труда. 

Повышение ставок ФРС снижает относительную инвестиционную привлекательность развивающихся рынков, способствуя оттоку с них капитала и обесцениванию национальных валют. Национальные центральные банки вынуждены вслед за ФРС поднимать ставки, чтобы привлечь капитал обратно.

  • В последний раз ключевая ставка менялась в марте прошлого года. Тогда ФРС понизила ее до уровня 0-0,25% с 11,25%. Впоследствии регулятор оставляет ее без изменений.

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Наталия Софиенко
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JPMorgan повышение ставки ФРС
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