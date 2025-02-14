К растаможке автомобилей в Украине подключили искусственный интеллект. Как работает

Фото: depositphotos.com

Государственная таможенная служба (ГТС) внедрила искусственный интеллект для упрощения таможенного оформления автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

ИИ поможет заполнять и формировать таможенные декларации в разделе "Ввоз легкового автомобиля" в Личном кабинете на портале "Единое окно для международной торговли". В частности добавлены функции:

Распознавание характеристик автомобиля по VIN-коду – достаточно ввести VIN, и система автоматически попытается найти технические данные транспортного средства.

Автоматическое заполнение части граф декларации на основе фотографии технического паспорта – необходимо только загрузить изображение документа и искусственный интеллект считает все возможные характеристики автомобиля, содержащиеся в техпаспорте. Остальные данные система предложит на основе VIN.

"Это не просто тренд, а реальные шаги по уменьшению времени и усилий граждан при прохождении таможенных формальностей", — заверяют в Гостаможне.

ГТС начала внедрять ИИ в таможенные процедуры еще с мая прошлого года, в частности в систему анализа рисков.