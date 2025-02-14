До розмитнення автомобілів в Україні підключили штучний інтелект. Як працює

Фото: depositphotos.com

Державна митна служба (ДМСУ) впровадила штучний інтелект для спрощення митного оформлення автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

ШІ допоможе заповнювати та формувати митні декларації у розділі "Ввезення легкового автомобіля" в Особистому кабінеті на порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі". Зокрема, додано функції:

Розпізнавання характеристик автомобіля за VIN-кодом – достатньо ввести VIN, і система автоматично спробує знайти технічні дані транспортного засобу.

Автоматичне заповнення частини граф декларації на основі фотографії технічного паспорта – необхідно лише завантажити зображення документа, і штучний інтелект зчитає всі можливі характеристики автомобіля, що містяться у техпаспорті. Решту даних система запропонує на основі VIN.

"Це не просто тренд, а реальні кроки щодо зменшення часу та зусиль громадян при проходженні митних формальностей", – запевняють у Держмитниці.

ДМСУ почала впроваджувати ШІ у митні процедури ще з травня минулого року, зокрема, у систему аналізу ризиків.