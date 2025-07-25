"К сожалению, будут потери". Отказ ЕС от торговых льгот обойдется Украине в $700 млн – НБУ

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Национальный банк Украины оценил конкретные убытки от прекращения торговых преференций с Европейским Союзом. Они составят около $700 миллионов в 2025 году, сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на мероприятии Центра экономической стратегии в пятницу.

"В апреле мы этот фактор рассматривали как риск, но учитывая то, что сегодня долгосрочного решения не было найдено, определенные потери для нас, к сожалению, будут. Их оцениваем для этого года примерно в $700 млн", – сказал Николайчук.

Ранее оценка НБУ была несколько выше – $800 млн.

Он добавил, что значительная часть поставок в Европу будет сохраняться, а часть экспорта может быть переориентирована на третьи рынки.

Эти потери станут дополнительным вызовом для украинской экономики, которая страдает в результате интенсификации российских атак и других негативных факторов войны.

НБУ учел их в обновленном макроэкономическом прогнозе, ухудшив оценку роста ВВП на 2025 год до 2,1%.

В июне 2025 года Европейский Союз вернулся к условиям Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) в торговле с Украиной, отменив односторонний беспошлинный режим (так называемый "торговый безвиз"), действовавший для Украины три года. До 31 декабря 2025 года для украинских товаров установлены квоты в размере 7/12 от годовых квот.

30 июня ЕС и Украина достигли соглашения о новых условиях торговли вместо "торгового безвиза", но решение еще предстоит финализировать.