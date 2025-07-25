"На жаль, будуть втрати". Відмова ЄС від торгових пільг коштуватиме Україні $700 млн – НБУ

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Національний банк України оцінив конкретні збитки від припинення торгових преференцій з Європейським Союзом. Вони становитимуть близько $700 мільйонів у 2025 році, сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на заході Центру економічної стратегії в п'ятницю.

"У квітні ми цей фактор розглядали як ризик, але враховуючи те, що сьогодні довгострокового рішення не було знайдено, певні втрати для нас, на жаль, будуть. Їх оцінюємо для цього року приблизно в $700 млн", – сказав Ніколайчук.

Раніше оцінка НБУ була дещо вищою – $800 млн.

Він додав, що значна частина постачання до Європи зберігатиметься, а частина експорту може бути переорієнтована на треті ринки.

Ці втрати стануть додатковим викликом для української економіки, яка страждає внаслідок інтенсифікації російських атак та інших негативних факторів війни.

НБУ врахував їх в оновленому макроекономічному прогнозі, погіршивши оцінку зростання ВВП на 2025 рік до 2,1%.

У червні 2025 року Європейський Союз повернувся до умов Поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA) в торгівлі з Україною, скасувавши односторонній безмитний режим (так званий "торговий безвіз"), що діяв для України три роки. До 31 грудня 2025 року для українських товарів діятимуть квоти в розмірі 7/12 від річних квот.

30 червня ЄС і Україна досягли згоди про нові умови торгівлі замість "торгового безвізу", але рішення ще потрібно фіналізувати.