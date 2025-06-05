Українські експортери втратять $800 млн через повернення довоєнних умов торгівлі з ЄС

Фото: Depositphotos

Повернення Європейським Союзом з 6 червня 2025 року довоєнних умов торгівлі з Україною, зокрема тарифних квот на низку товарів, призведе до втрат для українських експортерів на рівні близько $800 млн до кінця року. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу.

"За нашими оцінками, чисті втрати експорту, з урахуванням продовження торгівлі понад квоти і переорієнтації на ринки інших країн, протягом червня-грудня становитимуть близько $800 млн", – зазначив Ніколайчук.

За його словами, такий вплив буде суттєвим для платіжного балансу й валютного ринку, але не критичним і може бути компенсований за допомогою валютної та монетарної політики.

Читайте також Мита і квоти повертаються. ЄС скорочує торговельну підтримку України

ЄС з 6 червня повертається до умов угоди про вільну торгівлю з Україною. Угода передбачає понад 30 квот, зокрема на експорт кукурудзи, яєць, цукру, вівса, м’яса птиці та інше. Понаднормовий експорт цих товарів знову буде обкладатися митом.

"Якщо постачання відбуватиметься у межах цих квот, то, звичайно, це серйозно вплине на експорт", – додав Ніколайчук.