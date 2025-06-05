Украинские экспортеры потеряют $800 млн из-за возвращения довоенных условий торговли с ЕС

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Возвращение Европейским Союзом с 6 июня 2025 года довоенных условий торговли с Украиной, в частности тарифных квот на ряд товаров, приведет к потерям для украинских экспортеров на уровне около $800 млн до конца года. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время брифинга.

"По нашим оценкам, чистые потери экспорта, с учетом продолжения торговли свыше квот и переориентации на рынки других стран, в течение июня-декабря составят около $800 млн", – отметил Николайчук.

По его словам, такое влияние будет существенным для платежного баланса и валютного рынка, но не критическим и может быть компенсировано с помощью валютной и монетарной политики.

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ЕС с 6 июня возвращается в условия соглашения о свободной торговле с Украиной. Соглашение предусматривает более 30 квот, в том числе экспорт кукурузы, яиц, сахара, овса, мяса птицы и другое. Сверхурочный экспорт этих товаров снова будет облагаться пошлиной.

"Если поставки будут происходить в рамках этих квот, то, конечно, это серьезно повлияет на экспорт", – добавил Николайчук.