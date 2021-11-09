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Кабмин берет кредиты на 250 млн евро у Cargill для пополнения госбюджета

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 14:37
Кабмин берет кредиты на 250 млн евро у Cargill для пополнения госбюджета - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров принял постановление провести государственные внешние заимствования в 2021 году путем привлечения кредитов от Cargill Financial Services International Inc. Об этом сообщается на сайте Кабмина.   

Кредиты привлекаются для выполнения закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год", говорится в сообщении. 

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Общая сумма кредитов – 250 млн евро. 

На сумму кредитов начисляется процентный доход по ставке 5,15% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через три года после даты получения кредитных средств. А также процентный доход по ставке 5,85% годовых со сроком погашения через пять лет. 

Процентный доход уплачивается ежеквартально. Даты уплаты определяются в соответствующих кредитных договорах. 

Окончательное погашение кредитов производится через три года и через пять лет после даты получения кредитных средств. 

Погашение и обслуживание кредитов осуществляется из средств, предусмотренных законом в Государственном бюджете в Украине в соответствующий год. 

С 2019 года Кабмин регулярно привлекает аналогичные кредиты у Cargill.  

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Роман Брыль
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кабмин госбюджет cargill
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