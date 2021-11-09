Кабмин берет кредиты на 250 млн евро у Cargill для пополнения госбюджета

Кабинет министров принял постановление провести государственные внешние заимствования в 2021 году путем привлечения кредитов от Cargill Financial Services International Inc. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Кредиты привлекаются для выполнения закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год", говорится в сообщении.

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Общая сумма кредитов – 250 млн евро.

На сумму кредитов начисляется процентный доход по ставке 5,15% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через три года после даты получения кредитных средств. А также процентный доход по ставке 5,85% годовых со сроком погашения через пять лет.

Процентный доход уплачивается ежеквартально. Даты уплаты определяются в соответствующих кредитных договорах.

Окончательное погашение кредитов производится через три года и через пять лет после даты получения кредитных средств.

Погашение и обслуживание кредитов осуществляется из средств, предусмотренных законом в Государственном бюджете в Украине в соответствующий год.

С 2019 года Кабмин регулярно привлекает аналогичные кредиты у Cargill.

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Роман Брыль

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