Кабмин берет кредиты на 250 млн евро у Cargill для пополнения госбюджета
Кабинет министров принял постановление провести государственные внешние заимствования в 2021 году путем привлечения кредитов от Cargill Financial Services International Inc. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Кредиты привлекаются для выполнения закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год", говорится в сообщении.
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Общая сумма кредитов – 250 млн евро.
На сумму кредитов начисляется процентный доход по ставке 5,15% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через три года после даты получения кредитных средств. А также процентный доход по ставке 5,85% годовых со сроком погашения через пять лет.
Процентный доход уплачивается ежеквартально. Даты уплаты определяются в соответствующих кредитных договорах.
Окончательное погашение кредитов производится через три года и через пять лет после даты получения кредитных средств.
Погашение и обслуживание кредитов осуществляется из средств, предусмотренных законом в Государственном бюджете в Украине в соответствующий год.
С 2019 года Кабмин регулярно привлекает аналогичные кредиты у Cargill.
- 29 июля 2019 года Украина привлекла 250 млн евро от Cargill. В августе 2020 года Кабмин также взял аналогичный кредит у Cargill.
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