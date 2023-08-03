Кабмин готовит для крупного бизнеса аналог кредитной программы "5-7-9"
Украина по требованию Международного валютного фонда обязалась оставить кредитную программу "5-7-9" только для малых и средних компаний, но Кабинет Министров готовит альтернативу для крупных предприятий. Об этом рассказала министр экономики Юлия Свириденко изданию Forbes.
Программа "5-7-9" позволяет бизнесу получить более дешевые кредитные деньги, несмотря на высокую учетную ставку Нацбанка.
По словам Свириденко, аналогичная программа будет предусмотрена для энергетических компаний и восстановления критической инфраструктуры, например, портовой, разрушенной во время войны.
"Уже смотрим на бюджетные возможности и общаемся с рынком", – сказала она.
Роль государства в новой программе будет заключаться в компенсации процентной ставки. Других деталей предполагаемой новой кредитной программы в Минэкономики пока не приводят.
- В июле генеральный директор ДТЭК Энерго заявил, что компания рассчитывает получить 5 млрд грн по аналогу правительственной программы льготного кредитования "5-7-9%". Деньги нужны компании для восстановления ТЭЦ и ТЭС после российских обстрелов.