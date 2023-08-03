Кабмин готовит для крупного бизнеса аналог кредитной программы "5-7-9"

Государство по требованию МВФ оставит программу "5-7-9" только для малого и среднего бизнеса, а крупным компаниям будет предложена альтернатива

Юлия Свириденко (Фото: прессслужба КМЭФ)

Украина по требованию Международного валютного фонда обязалась оставить кредитную программу "5-7-9" только для малых и средних компаний, но Кабинет Министров готовит альтернативу для крупных предприятий. Об этом рассказала министр экономики Юлия Свириденко изданию Forbes.

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Программа "5-7-9" позволяет бизнесу получить более дешевые кредитные деньги, несмотря на высокую учетную ставку Нацбанка.

По словам Свириденко, аналогичная программа будет предусмотрена для энергетических компаний и восстановления критической инфраструктуры, например, портовой, разрушенной во время войны.

"Уже смотрим на бюджетные возможности и общаемся с рынком", – сказала она.

Роль государства в новой программе будет заключаться в компенсации процентной ставки. Других деталей предполагаемой новой кредитной программы в Минэкономики пока не приводят.