Кабмін готує для великого бізнесу аналог кредитної програми "5-7-9"
Україна на вимогу Міжнародного валютного фонду зобов'язалась залишити кредитну програму "5-7-9" лише для малих та середніх компаній, але Кабінет міністрів готує альтернативу для великих підприємств. Про це розказала міністерка економіки Юлія Свириденко виданню Forbes.
Програма "5-7-9" дозволяє бізнесу отримати дешевші кредитні гроші, попри високу облікову ставку Нацбанку.
За словами Свириденко, аналогічна програма буде передбачена для енергетичних компаній і відновлення критичної інфраструктури, наприклад, портової, яка була зруйнована під час війни
"Вже дивимось на бюджетні можливості та спілкуємося з ринком", – сказала вона.
Роль держави у новій програмі буде полягати у компенсуванні відсоткової ставки. Інших деталей ймовірної нової кредитної програми в Мінекономіки поки що не наводять.
- У липня генеральний директор ДТЕК Енерго заявив, що компанія розраховує отримати 5 млрд грн за аналогом урядової програми пільгового кредитування "5-7-9%". Гроші потрібні компанії на відновлення ТЕЦ і ТЕС після російських обстрілів.
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