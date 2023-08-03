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Кабмін готує для великого бізнесу аналог кредитної програми "5-7-9"

03.08.2023, 12:09
Кабмін готує для великого бізнесу аналог кредитної програми
Юлія Свириденко (Фото: пресслужба КМЕФ)

Україна на вимогу Міжнародного валютного фонду зобов'язалась залишити кредитну програму "5-7-9" лише для малих та середніх компаній, але Кабінет міністрів готує альтернативу для великих підприємств. Про це розказала міністерка економіки Юлія Свириденко виданню Forbes.

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Програма "5-7-9" дозволяє бізнесу отримати дешевші кредитні гроші, попри високу облікову ставку Нацбанку.

За словами Свириденко, аналогічна програма буде передбачена для енергетичних компаній і відновлення критичної інфраструктури, наприклад, портової, яка була зруйнована під час війни

"Вже дивимось на бюджетні можливості та спілкуємося з ринком", – сказала вона.

Роль держави у новій програмі буде полягати у компенсуванні відсоткової ставки. Інших деталей ймовірної нової кредитної програми в Мінекономіки поки що не наводять.

  • У липня генеральний директор ДТЕК Енерго заявив, що компанія розраховує отримати 5 млрд грн за аналогом урядової програми пільгового кредитування "5-7-9%". Гроші потрібні компанії на відновлення ТЕЦ і ТЕС після російських обстрілів.
Андрій Водяний
кредитиЮлія Свириденкобізнес5-7-9
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