Кабмин изменил программу льготных кредитов для аграриев

Аграрии могут рассчитывать на доступные кредиты до марта 2026 года

Фото: пресс-служба Минагрополитики

Кабинет министров постановлением №1500 продлил до 31 марта 2026 года программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для агрокомпаний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства агрополитики.

Согласно документу, кредиты будут предоставляться только тем агропредприятиям, которые зарегистрированы в Государственном аграрном реестре.

Реализация предложенных изменений позволит в 2025 году поддержать агропредприятия через доступные кредиты, снизить себестоимость аграрной продукции, избежать дефолта по имеющимся кредитам и осуществлять государственную поддержку сельхозпроизводителей, утверждают в Минагрополитики.

В ноябре Украина договорилась со Всемирным банком о привлечении $700 млн грантов, которые частично будут направлены на финансирование доступных кредитов 5-7-9% для аграриев.