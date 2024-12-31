Кабмін змінив програму пільгових кредитів для аграріїв

Аграрії можуть розраховувати на доступні кредити до березня 2026 року

Фото: пресслужба Мінагрополітики

Кабінет міністрів постановою №1500 продовжив до 31 березня 2026 року програму "Доступні кредити 5-7-9%" для агрокомпаній. Про це повідомляє пресслужба Міністерства агрополітики.

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Згідно з документом, кредити надаватимуться лише тим агропідприємствам, які зареєстровані у Державному аграрному реєстрі.

Реалізація запропонованих змін дозволить у 2025 році підтримати агропідприємства через доступні кредити, знизити собівартість аграрної продукції, уникнути дефолту за наявними кредитами та здійснювати державну підтримку сільгоспвиробників, стверджують у Мінагрополітики.

У листопаді Україна домовилася зі Світовим банком про залучення $700 млн грантів, які частково будуть спрямовані на фінансування доступних кредитів 5-7-9% для аграріїв.