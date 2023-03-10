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Кабмин начинает доплачивать местным бюджетам. Сначала – 10 млрд грн, далее ежеквартально

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 13:37
Кабмин начинает доплачивать местным бюджетам. Сначала – 10 млрд грн, далее ежеквартально - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров утвердил первый этап распределения дополнительной дотации местным бюджетам на осуществление своих полномочий, финансирование зарплат и оплату коммунальных услуг в размере более 10,2 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.   

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Средства помогут громадам сбалансировать финансовое состояние местных бюджетов, учитывая количество внутренне перемещенных лиц.

Также дополнительные деньги поддержат те громады, которые испытали негативное влияние от полномасштабной российской агрессии, уточнил премьер. 

По его словам, средства предусмотрены для 17 областей и 853 громад.  

На втором этапе распределения дотаций местным бюджетам будет осуществляться ежеквартально. 

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Роман Бриль
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кабмин дотации местные бюджеты громады
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