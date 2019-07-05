Кабмин назначил нового главу Таможенной службы Украины

Кабинет министров Украины уволил Максима Нефьодова с должности заместителя министра экономического развития и торговли (МЭРТ) и назначил главой Государственной таможенной службы (ГТС). Такое решение принято сегодня на заседании правительства.

Напомним, Нефьодов прошел последний этап конкурсного отбора на главу таможни 25 июня. По его результатам бывшего министра экономического развития и торговли рекомендовали Кабмину назначить его главой нового ведомства. По прогнозам Нефьодова, полноценный запуск таможенной службы реалистичен через 2,5 месяца. Он определил пять основных направлений, по которым планирует реформировать ведомство после назначения на должность.

В декабре 2018 года правительство решило разделить Государственную фискальную службу (ГФС) на два ведомства. Это одно из требований Международного валютного фонда в рамках действующей программы stand-by.