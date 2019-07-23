Кабмин назначил нового и.о. главы фискальной службы

Кабинет министров Украины назначил временным исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Дениса Гутенко. Он приступает к обязанностям 23 июля.

Распоряжение правительства от 17 июля №556-р опубликовано на сайте Кабмина.

До этого назначения Гутенко занимал должность директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС.

Напомним, 17 июля Кабмин уволил и. о. главы ГФС Александра Власова.

Власов написал заявление на увольнение по требованию президента Владимира Зеленского 14 июля. Требование президент объяснил тем, что Власов не освободил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой из-за неудовлетворительной борьбы с контрабандой на границе.