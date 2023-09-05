Кабмин одобрит проект госбюджета-2024 до 15 сентября. Шмыгаль назвал приоритеты
Правительство примет проект государственного бюджета на следующий год до 15 сентября. Разработка документа уже на финальной стадии. Об этом говорится на сайте Кабмина.
Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал приоритеты, которыми правительство будет руководствоваться при разработке проекта государственного бюджета на 2024 год.
По его словам, приоритетом №1 останется сектор безопасности и обороны.
"Техника, оружие, дроны, ракеты, снаряды – все это максимально для нас важно", – отметил Шмыгаль.
Второй акцент бюджета – зарплаты врачей, учителей и социальные выплаты.
"Планируем на следующий год двухэтапное увеличение минимальной заработной платы. Закладываем индексацию пенсий, будут финансироваться субсидии, помощь ВПЛ и другие выплаты", – отметил премьер.
Третий приоритет госбюджета – восстановление.
"Для нас важно продолжить и завершить уже стартовавшие проекты восстановления, а также положить начало новым. Россия и дальше будет атаковать гражданскую инфраструктуру, в частности энергетическую. Поэтому скорейшее восстановление останется актуальным и в следующем году ", – пояснил Шмыгаль.
- 18 августа 2023 года президент Зеленский подписал закон об ограничении изменений в госбюджет. На внесении изменений в Бюджетный кодекс настаивал Международный валютный фонд.
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