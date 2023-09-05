Кабмин одобрит проект госбюджета-2024 до 15 сентября. Шмыгаль назвал приоритеты

Правительство примет проект государственного бюджета на следующий год до 15 сентября. Разработка документа уже на финальной стадии. Об этом говорится на сайте Кабмина.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал приоритеты, которыми правительство будет руководствоваться при разработке проекта государственного бюджета на 2024 год.

По его словам, приоритетом №1 останется сектор безопасности и обороны.

"Техника, оружие, дроны, ракеты, снаряды – все это максимально для нас важно", – отметил Шмыгаль.

Второй акцент бюджета – зарплаты врачей, учителей и социальные выплаты.

"Планируем на следующий год двухэтапное увеличение минимальной заработной платы. Закладываем индексацию пенсий, будут финансироваться субсидии, помощь ВПЛ и другие выплаты", – отметил премьер.

Третий приоритет госбюджета – восстановление.

"Для нас важно продолжить и завершить уже стартовавшие проекты восстановления, а также положить начало новым. Россия и дальше будет атаковать гражданскую инфраструктуру, в частности энергетическую. Поэтому скорейшее восстановление останется актуальным и в следующем году ", – пояснил Шмыгаль.