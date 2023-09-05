Кабмін схвалить проєкт держбюджету-2024 до 15 вересня. Шмигаль назвав пріоритети

Уряд ухвалить проєкт державного бюджету на наступний рік до 15 вересня. Розроблення документа вже на фінальній стадії. Про це йдеться на сайті Кабміну.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав пріоритети, якими уряд керуватиметься при розробці проєкту державного бюджету на 2024 рік.

За його словами, пріоритетом №1 залишиться сектор безпеки й оборони.

"Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди — усе це максимально для нас важливо", – зазначив Шмигаль.

Другий акцент бюджету – зарплати лікарів, вчителів та соціальні виплати.

"Плануємо на наступний рік двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Закладаємо індексацію пенсій, фінансуватимуться субсидії, допомога ВПО та інші виплати", – зазначив прем'єр.

Третій пріоритет держбюджету - відновлення.

"Для нас важливо продовжити та завершити проєкти відбудови, які вже стартували, а також започаткувати нові. Росія і надалі атакуватиме цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Тому якнайшвидше відновлення залишиться актуальним і наступного року", – пояснив Шмигаль.