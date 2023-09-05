Кабмін схвалить проєкт держбюджету-2024 до 15 вересня. Шмигаль назвав пріоритети
Уряд ухвалить проєкт державного бюджету на наступний рік до 15 вересня. Розроблення документа вже на фінальній стадії. Про це йдеться на сайті Кабміну.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав пріоритети, якими уряд керуватиметься при розробці проєкту державного бюджету на 2024 рік.
За його словами, пріоритетом №1 залишиться сектор безпеки й оборони.
"Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди — усе це максимально для нас важливо", – зазначив Шмигаль.
Другий акцент бюджету – зарплати лікарів, вчителів та соціальні виплати.
"Плануємо на наступний рік двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Закладаємо індексацію пенсій, фінансуватимуться субсидії, допомога ВПО та інші виплати", – зазначив прем'єр.
Третій пріоритет держбюджету - відновлення.
"Для нас важливо продовжити та завершити проєкти відбудови, які вже стартували, а також започаткувати нові. Росія і надалі атакуватиме цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Тому якнайшвидше відновлення залишиться актуальним і наступного року", – пояснив Шмигаль.
- 18 серпня 2023 року президент Зеленський підписав закон про обмеження змін до держбюджету. На внесенні змін до Бюджетного кодексу наполягав Міжнародний валютний фонд.
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