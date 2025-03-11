Кабмин перераспределил 6,3 млн грн на ремонт корпусов Охматдета

Фото: Охматдет/Facebook

Кабинет министров принял распоряжение о перераспределении около 6,3 млн грн на восстановление Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Средства перераспределены из специального фонда госбюджета и будут направлены на проведение неотложных противоаварийных и консервационных работ в двух корпусах больницы. Речь идет о токсикологическом и административном корпусах, для которых разработаны проекты консервации, поскольку эти здания являются объектами культурного наследия. Консервация рассчитана на пять лет.

"Восстановление Охматдета — правительственный приоритет на этот год, и мы будем последовательно над этим работать", — заявил Шмыгаль.

В июле прошлого года россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем оказалась детская больница "Охматдет". Были повреждены реанимационные, операционные и онкологическое отделения больницы.

В ноябре министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что строительные работы по восстановлению главного корпуса детской больницы "Охматдет" рассчитывают начать весной 2025 года.