Кабмин перераспределил 6,3 млн грн на ремонт корпусов Охматдета
Кабинет министров принял распоряжение о перераспределении около 6,3 млн грн на восстановление Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Средства перераспределены из специального фонда госбюджета и будут направлены на проведение неотложных противоаварийных и консервационных работ в двух корпусах больницы. Речь идет о токсикологическом и административном корпусах, для которых разработаны проекты консервации, поскольку эти здания являются объектами культурного наследия. Консервация рассчитана на пять лет.
"Восстановление Охматдета — правительственный приоритет на этот год, и мы будем последовательно над этим работать", — заявил Шмыгаль.
В июле прошлого года россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем оказалась детская больница "Охматдет". Были повреждены реанимационные, операционные и онкологическое отделения больницы.
В ноябре министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что строительные работы по восстановлению главного корпуса детской больницы "Охматдет" рассчитывают начать весной 2025 года.
- 1 августа 2024 года стало известно, что благотворительный фонд "Охматдет – Здоровое детство" выбрал для ремонта больницы малоизвестную компанию "Буд-Технолоджи". Стоимость тендера должна была составлять 307 млн грн без НДС, хотя другие компании были готовы выполнить работы дешевле. Из-за значительного общественного резонанса результаты тендера отменили. Дальнейшие процессы по восстановлению Охматдета проходят под наблюдением Совета по восстановлению.
- 16 августа разразился новый скандал, когда стало известно об отказе фонда "Охматдет – Здоровое детство" перечислять собранные деньги на счет больницы. Полиция открыла дело, гендиректора больницы отстранили.