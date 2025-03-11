Кабмін перерозподілив 6,3 млн грн на ремонт корпусів Охматдиту
Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про перерозподіл близько 6,3 млн грн на відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Кошти перерозподілені зі спеціального фонду держбюджету та будуть спрямовані на проведення невідкладних протиаварійних та консерваційних робіт у двох корпусах лікарні. Йдеться про токсикологічний та адміністративний корпуси, для яких розроблено проєкти консервації, оскільки ці будівлі є об'єктами культурної спадщини. Консервація розрахована на п'ять років.
"Відновлення Охматдиту – урядовий пріоритет на цей рік, і ми будемо послідовно над цим працювати", – заявив Шмигаль.
У липні минулого року росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву – під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня "Охматдит". Були пошкоджені реанімаційні, операційні та онкологічне відділення лікарні.
У листопаді міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що будівельні роботи з відновлення головного корпусу дитячої лікарні "Охматдит" розраховують розпочати навесні 2025 року.
- 1 серпня 2024 року стало відомо, що благодійний фонд "Охматдит – Здорове дитинство" обрав для ремонту лікарні маловідому компанію "Буд-Технолоджі". Вартість тендеру мала становити 307 млн грн без ПДВ, хоча інші компанії були готові виконати роботи дешевше. Через значний суспільний резонанс результати тендеру скасували. Подальші процеси відновлення Охматдиту проходять під наглядом Ради з відновлення.
- 16 серпня спалахнув новий скандал, коли стало відомо про відмову фонду "Охматдит – Здорове дитинство" переказувати зібрані гроші на рахунок лікарні. Поліція відкрила справу, гендиректора лікарні відсторонили.