Кабмін перерозподілив 6,3 млн грн на ремонт корпусів Охматдиту

Фото: Охматдит/Facebook

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про перерозподіл близько 6,3 млн грн на відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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Кошти перерозподілені зі спеціального фонду держбюджету та будуть спрямовані на проведення невідкладних протиаварійних та консерваційних робіт у двох корпусах лікарні. Йдеться про токсикологічний та адміністративний корпуси, для яких розроблено проєкти консервації, оскільки ці будівлі є об'єктами культурної спадщини. Консервація розрахована на п'ять років.

"Відновлення Охматдиту – урядовий пріоритет на цей рік, і ми будемо послідовно над цим працювати", – заявив Шмигаль.

У липні минулого року росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву – під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня "Охматдит". Були пошкоджені реанімаційні, операційні та онкологічне відділення лікарні.

У листопаді міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що будівельні роботи з відновлення головного корпусу дитячої лікарні "Охматдит" розраховують розпочати навесні 2025 року.