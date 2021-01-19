Кабмин планирует изменить формат сотрудничества с МВФ

Правительство хочет, чтобы Международный валютный фонд выделял деньги на резервы Нацбанка, или оказывал гарантии, что деньги будут доступны только в случае чрезвычайной ситуации, а не давал деньги в бюджет для финансирования дефицита, как это происходит сейчас.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью DER STANDARD, перевод которого обнародован на сайте Минфина.

"МВФ важен как институциональный кредитор, а не из-за суммы денег, которую он предоставляет. Большую часть денег мы заняли на международных финансовых рынках. Однако на текущем этапе развития страна нуждается в помощи МВФ, и мы делаем все возможное, чтобы продолжать сотрудничество и выполнять условия программы", – сказал министр.

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Он отметил, что Украина все еще будет зависеть от МВФ в 2021 году, чтобы продолжать сотрудничать с Евросоюзом и Всемирным банком и занимать деньги на рынке по приемлемым процентным ставкам. По словам Марченко, прямое финансирование госбюджета со стороны МВФ прекратится до 2023 года.

Он также заявил, что Украина хочет получать соответствующую финансовую помощь от ЕС.

11 января миссия МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновила работу.

Министр финансов заявляет, что в этом году Украина готова погасить рекордные долговые обязательства, но для этого необходимо сотрудничество с МВФ.

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Наталия Софиенко

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