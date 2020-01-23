Кабмин планирует изменить налоговое законодательство

Украинское правительство планирует весной этого года внести изменения в налоговое законодательство, чтобы сделать его более справедливым. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время Украинского ланча на форуме в Давосе.

По его словам, систему налогообложения нужно пересмотреть и упростить. "Весной мы планируем серьезные изменения в налоговое законодательство в сторону уменьшения и упрощения, но пока еще рано об этом говорить, архитектуру изменений мы представляем позже", - сказал Гончарук.

Также, по словам премьера, Кабмин планирует продолжать валютную либерализацию.

В декабре 2019 года стало известно, что Кабинет министров планирует провести проверку действующей налоговой системы в Украине, чтобы подготовить налоговую реформу и запустить ее с 2021 года.

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