Кабмин планирует изменить налоговое законодательство

Украинское правительство планирует весной этого года внести изменения в налоговое законодательство, чтобы сделать его более справедливым. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время Украинского ланча на форуме в Давосе.
По его словам, систему налогообложения нужно пересмотреть и упростить. "Весной мы планируем серьезные изменения в налоговое законодательство в сторону уменьшения и упрощения, но пока еще рано об этом говорить, архитектуру изменений мы представляем позже", - сказал Гончарук.
Также, по словам премьера, Кабмин планирует продолжать валютную либерализацию.
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