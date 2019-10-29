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Кабмин предложит ввести временный мораторий на проверки ФОПов

Кабмин предложит ввести временный мораторий на проверки ФОПов
29.10.2019, 10:35

Кабмин утвердил состав Координационного совета по вопросам развития микробизнеса

Кабинет министров утвердил положение и состав Координационного совета по вопросам развития микробизнеса в Украине и усовершенствовал процедуру отбора будущих чиновников. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Во исполнение указа президента от 17 октября правительство утвердило положение о Координационном совете по вопросам развития микропредпринимательства. Цель деятельности совета - улучшение условий для развития предпринимательства, в частности работы физических лиц-предпринимателей (ФОП)", - говорится в сообщении.

Следующим шагом, согласно указу президента Владимира Зеленского, Кабмин вместе с упомянутым советом должны в течение двух недель разработать и подать в Верховную Раду законопроекты, которые упростили бы переход ФОПов к первой группе упрощенной системы налогообложения.

В указе также предлагается увеличить годовой лимит предельного дохода для ФОПов, предоставить им право использовать труд наемных лиц и расширить перечень видов деятельности.

Кроме того, в соответствии с указом Кабмин должен подготовить законопроект о введении двухлетнего моратория на проведение проверок СПД и смягчении ответственности за нарушение порядка предоставления отчетности, связанной с применением РРО.

Еще одним решением Кабмин усовершенствовал процедуру отбора будущих чиновников.

"Отныне тестирования кандидатов на должности будет проводиться в Центре оценивания Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, что улучшит прозрачность оценки результатов кандидатов", - говорится в сообщении.

  • 7 октября глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект №2190, которым предлагает на месяц отменить штрафы за неуплату единого социального взноса (ЕСВ) для физлиц-предпринимателей (ФОП) и самозанятых лиц, не уплачивавших налоги за периоды без доходов.
  • 22 октября в парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается разрешить налоговикам ликвидировать неработающие ФОПы.
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ФОПы физические лица-предприниматели
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