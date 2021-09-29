Кабмин предложил изменить налоговый период с квартального на ежемесячный
Кабинет министров одобрил законопроект, который предполагает изменить налоговый период подачи отчетности с одного квартала до одного месяца для всех налогоплательщиков. Соответствующее решение принято на заседании правительства.
В одобренном законопроекте ""О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц" будут заменены термины "налоговый квартал" на "налоговый месяц", "ежеквартальный" на "ежемесячный", "квартальный" на "месячный".
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Изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года, если законопроект будет поддержан Верховной Радой.
После принятия закона, предполагается переходной период в полгода для приведения всех нормативных актов в соответствие с новыми требованиями.
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