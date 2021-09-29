Кабмин предложил изменить налоговый период с квартального на ежемесячный

Кабинет министров одобрил законопроект, который предполагает изменить налоговый период подачи отчетности с одного квартала до одного месяца для всех налогоплательщиков. Соответствующее решение принято на заседании правительства.

В одобренном законопроекте ""О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц" будут заменены термины "налоговый квартал" на "налоговый месяц", "ежеквартальный" на "ежемесячный", "квартальный" на "месячный". Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года, если законопроект будет поддержан Верховной Радой.

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После принятия закона, предполагается переходной период в полгода для приведения всех нормативных актов в соответствие с новыми требованиями. Хочешь автоматизировать свою работу? Более 50 инструментов для бизнеса, юристов и бухгалтеров в LIGA360. Попробуй с тестовым доступом.

С 1 сентября 2021 года украинцы получили право подать единоразовую добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов, с которых не были уплачены налоги и сборы.

29 сентября налоговая служба сообщила, что по сравнению с 2021 годом количество крупных налогоплательщиков сократилось на 30 предприятий. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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