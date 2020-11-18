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Кабмин предложил ввести накопительную пенсионную систему. Пока не для всех

18.11.2020, 16:06
Кабмин предложил ввести накопительную пенсионную систему. Пока не для всех - Фото
Денис Шмыгаль (фото: пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров предлагает Верховной Раде ввести накопительную профессиональную пенсионную систему. Соответствующий законопроект одобрен сегодня, 18 ноября, на заседании правительства.

Документ предусматривает введение накопительной профессиональной пенсионной системы для отдельных категорий лиц в возрасте до 35 лет из числа занятых на вредных работах и некоторых других категорий лиц, которые имеют право на льготное пенсионное обеспечение.

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Объем средств для введения этой накопительной системы оценивается 2-3 млрд грн в год.

Предусматривается, что до полного перехода на выплаты источником финансирования пенсий будут страховые взносы. Их будут уплачивать работодатели за счет повышенной ставки единого социального взноса вместо механизма возмещения.

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Юрий Тарасовский
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