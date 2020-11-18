Кабмин предложил ввести накопительную пенсионную систему. Пока не для всех

Кабинет министров предлагает Верховной Раде ввести накопительную профессиональную пенсионную систему. Соответствующий законопроект одобрен сегодня, 18 ноября, на заседании правительства.

Документ предусматривает введение накопительной профессиональной пенсионной системы для отдельных категорий лиц в возрасте до 35 лет из числа занятых на вредных работах и некоторых других категорий лиц, которые имеют право на льготное пенсионное обеспечение.

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Объем средств для введения этой накопительной системы оценивается 2-3 млрд грн в год.

Предусматривается, что до полного перехода на выплаты источником финансирования пенсий будут страховые взносы. Их будут уплачивать работодатели за счет повышенной ставки единого социального взноса вместо механизма возмещения.

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В октябре 2017 вступил в силу закон о пенсионной реформе. На первом этапе повысили пенсионный возраст, пересчитали пенсии тем, у кого большой рабочий стаж, и внедрили автоматическую индексацию пенсий. С 2019 года должен был вступить в силу второй этап реформы - накопительные пенсии. Но до сих пор этот этап не реализован.

В начале октября в Минсоцполитики рассказали о перспективах введения накопительной пенсионной системы. Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что через 15 лет государство не сможет платить пенсии.

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Юрий Тарасовский

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