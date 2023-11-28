Кабмин разрешил напрямую выделять воинским частям деньги со спецсчета НБУ
Кабинет министров разрешил по согласованию с Министерством обороны выделять деньги со специального счета для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил, открытого в Национальном банке в рамках United24, на первоочередные нужды воинских частей ВСУ и других военных формирований, ведущих действия на линии боевого столкновения. Об этом говорится в постановлении правительства №1249 от 27 ноября.
Размер такого финансирования составляет не более 10 млн грн на календарный год.
Воинские части, получившие деньги со специального счета, должны будут информировать главного распорядителя бюджетных средств, в сеть которых они включены, о получении и использовании этих денег.
На начало ноября со спецсчета НБУ на нужды обороны с начала полномасштабной войны перечислено почти 30 млрд грн, а остаток составлял 1,3 млрд грн.
Деньги на этот счет перечисляли как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и еще многих стран мира).
Реквизиты спецсчета есть на сайте НБУ.
- Оборонный бюджет Украины в 2024 году увеличится до 21,6% (в деньгах – 1,69 трлн грн). До начала полномасштабной войны планировалось, что он будет около 5%.