Кабмін дозволив напряму виділяти військовим частинам гроші зі спецрахунка НБУ

Військові частини за погодженням з Міноборони зможуть отримувати зі спецрахунка НБУ по 10 млн грн на рік на першочергові потреби

Фото: Офіс президента

Кабінет міністрів дозволив за погодженням з Міністерством оборони виділяти гроші зі спеціального рахунка для збору коштів на підтримку Збройних Сил, відкритого в Національному банку в рамках United24, на першочергові потреби військових частин ЗСУ та інших військових формувань, які ведуть дії на лінії бойового зіткнення. Про це йдеться в постанові уряду №1249 від 27 листопада.

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Розмір такого фінансування становить не більше 10 млн грн на календарний рік.

Військові частини, що отримали гроші зі спеціального рахунка, повинні будуть інформувати головного розпорядника бюджетних коштів, до мережі якого вони включені, про отримання й використання цих грошей.

Станом на початок листопада зі спецрахунка НБУ на потреби оборони з початку повномасштабної війни перераховано майже 30 млрд грн, а залишок становив 1,3 млрд грн.

Гроші на цей рахунок перераховували як громадяни й підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

Реквізити спецрахунка є на сайті НБУ.