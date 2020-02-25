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Как сэкономить. Гончарук анонсировал международный аудит Пенсионного фонда

Как сэкономить. Гончарук анонсировал международный аудит Пенсионного фонда
25.02.2020, 12:04

Правительство хочет узнать, как уменьшить административные расходы Пенсионного фонда

Кабинет министров в 2020 году проведет международный аудит Пенсионного фонда, заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления на Форуме реформ в Киеве 25 февраля.

По словам Гончарука, правительство хочет получить ответ, как можно сэкономить деньги Фонда за счет уменьшения административных расходов.

При этом он отметил, что полную реформу пенсионной системы можно будет провести только через несколько лет.

"Вопрос пенсионной реформы тесно связан с тем, как будет развиваться система налогообложения. Мы уже создали рабочую группу, которая должна разработать предложения по реформированию налоговой системы", - сообщил Гончарук.

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Кучук Марина
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