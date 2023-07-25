Кабмин упростил механизм быстрого предоставления жилищных субсидий

Кабинет министров утвердил решение, которое обеспечит автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной миграционной службой. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Это совершенствует механизм быстрого предоставления жилищных субсидий и делает социальную поддержку нуждающимся еще более адресной и доступной, заверил премьер.

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В прошлом месяце правительство установило порядок, по которому уже не нужно собирать многочисленные справки, а достаточно подать упрощенное заявление для получения субсидии.

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Подавать упрощенную заявку можно через Дию, сайт или приложение Пенсионного фонда, в которой нужно указать членов домохозяйства, адрес проживания и счет в банке, куда будут начисляться выплаты.

Затем следует определить удобный для себя канал для коммуникации и подписать упрощенное заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или подписи (если заявление бумажное).

Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.

Физически посещать органы Пенсионного фонда для подачи упрощенного заявления не нужно.

По желанию заявитель может обратиться за субсидией лично.

1 июня 2023 года в Минсоцполитики рассказали, что будет с субсидиями и льготами после подорожания электроэнергии.





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